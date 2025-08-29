Главное из брифинга Минобороны 23 — 29 августа 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли семь групповых ударов
С 23 по 29 августа ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- военные авиабазы Украины;
- склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан»;
- нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ.
Армия России освободила шесть населенных пунктов
За неделю в Донецкой Народной Республике ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Среднее, Клебан-Бык и Нелеповка, Первое Мая.
В Днепропетровской области российские бойцы освободили села Филя и Запорожское.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение 10 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали три бригады и пограничный отряд противника.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1 190 боевиков. Также ВСУ лишились 22 боевых бронированных машин, 64 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, 46 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Группировка «Запад» противостоит ВСУ в ДНР
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам.
ВСУ потеряли более 1 580 бойцов, три танка, 35 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 37 станций РЭБ, а также 28 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 11 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1 345 бойцов, два танка, 14 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, 22 склада боеприпасов и материальных средств.
«Центр» продвигается вперед в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
«Противник потерял до 2 735 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, 34 боевые бронированные машины, включая 11 бронемашин производства стран НАТО, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Востока» превысили 1 570 человек
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе превысили 1 570 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась 21 боевой бронированной машины, 62 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, пяти складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам противника.
ВСУ потеряли более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины иностранного производства, 75 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 42 станции РЭБ, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
ВС РФ потопили корабль ВМС Украины
В устье реки Дунай уничтожен средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины. Российские военные использовали для удара быстроходный безэкипажный катер.
Итоги работы средств ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- самолет Су-27;
- девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 18 управляемых авиационных бомб;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 1 377 БПЛА самолетного типа.