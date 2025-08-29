Власти Татарстана ввели запрет на публикацию информации о БПЛА

Под запрет попадают любые данные, включая фото и видео:
о применении дронов, их последствиях, а также о типах аппаратов, местах их запуска, падения или полета; о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы на территории Татарстана; о местах расположения этих систем противовоздушной обороны; любая другая информация, которая может раскрыть расположение объектов ПВО.
Запрет не касается официальных сообщений от государственных органов власти — федеральных, республиканских и местных. Распространять такие новости можно только со ссылкой на эти официальные источники.
Ограничение действует до отмены особого режима (режима базовой готовности), который был введен ранее указом Президента России.