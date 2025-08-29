Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

Источник: © РИА Новости

Ключевые тезисы:

  • в 2025 году ВС осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ;
  • повреждены 62 процента ключевых предприятий ВПК Украины;
  • боевой потенциал украинских Вооруженных сил значительно снижен;
  • ВСУ в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц вооружений;
  • ежемесячно армия освобождает 600−700 квадратных километров в зоне СВО;

Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима.

Андрей Белоусов
министр обороны

  • в этом году в войска поставлены 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца 2025-го поступят еще 12 186 единиц;
  • значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА, что, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий;

Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта.

Андрей Белоусов
министр обороны

  • план набора на военную службу по контракту в 2025-м увеличен, показатели выполняются;
  • опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене «Свод» пройдет в сентябре — ноябре.

Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене.

Андрей Белоусов
министр обороны

Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше