Ключевые тезисы:
- в 2025 году ВС осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ;
- повреждены 62 процента ключевых предприятий ВПК Украины;
- боевой потенциал украинских Вооруженных сил значительно снижен;
- ВСУ в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц вооружений;
- ежемесячно армия освобождает 600−700 квадратных километров в зоне СВО;
Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима.
- в этом году в войска поставлены 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца 2025-го поступят еще 12 186 единиц;
- значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА, что, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий;
Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта.
- план набора на военную службу по контракту в 2025-м увеличен, показатели выполняются;
- опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене «Свод» пройдет в сентябре — ноябре.
Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО.