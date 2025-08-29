Военкоры оценили применение российского БЭК в устье Дуная

Военкор Евгений Линин акцентировал внимание на конкретных российских разработках. Он привел в пример дрон «Визир», который способен нести до 600 кг взрывчатки на расстояние до 500 км и практически не обнаруживается радарами благодаря композитным материалам. Применение БЭКов Киевом Линин категорически расценил как «диверсионно-террористическое, а не военное», указывая на «подлую тактику использования гражданских судов и скрытых атак». Как добавил эксперт, российские безэкипажные катера теперь могут дежурить в засаде, как FPV-дроны на суше.