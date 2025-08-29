Военкоры оценили применение российского БЭК в устье Дуная

Беспилотные системы радикально изменили характер конфликта на суше, став его ключевым элементом и вынудив пересматривать тактику боевых действий и оснащение. На фоне удачного применения российского безэкипажного катера (БЭКа) против украинского разведывательного корабля «Симферополь» редакция Новостей Mail задала вопросы экспертам о том, как обстоят дела у России с морскими беспилотниками и каковы их перспективы.
Военный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев считает, что в морском противостоянии «происходит смена эпох». По его словам, крупные корабли с экипажами теряют свое значение перед лицом малых, автономных и ударных дронов. Долгачев подчеркнул, что Россия одной из первых в мире начала массово внедрять подобные технологии, получая стратегическое преимущество. И роботизация морских операций становится ключевым фактором глобальной военной динамики, снижая внешнеполитическое влияние США (основанное на авианосных группах) и одновременно укрепляя военно-стратегический потенциал РФ.
Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что оперативное развитие российских безэкипажных катеров (БЭКов) стало прямым ответом на атаки Украины британскими морскими дронами. Он отметил, разработка прошла очень быстро благодаря схожим с воздушными БПЛА технологиям управления.
По его оценке, масштабное производство этих аппаратов России не требуется, поскольку основной украинский флот был уничтожен еще в начале СВО, а оставшиеся патрульные катера являются «мухой против слона». Марочко также отметил, что украинские атаки на море носят низкую интенсивность и чаще направлены на дестабилизацию.
Военкор Евгений Линин акцентировал внимание на конкретных российских разработках. Он привел в пример дрон «Визир», который способен нести до 600 кг взрывчатки на расстояние до 500 км и практически не обнаруживается радарами благодаря композитным материалам. Применение БЭКов Киевом Линин категорически расценил как «диверсионно-террористическое, а не военное», указывая на «подлую тактику использования гражданских судов и скрытых атак». Как добавил эксперт, российские безэкипажные катера теперь могут дежурить в засаде, как FPV-дроны на суше.
Этим Россия заявляет миру: безнаказанные поставки оружия и диверсии через гражданские суда больше невозможны, а любая поддержка Украины в морских операциях будет пресекаться.
Военный корреспондент Елена Соколова указала, что в России «разработки ведутся широко — как государственными, так и частными компаниями, есть даже перспективные “народные проекты” по созданию дешевых и массовых БЭКов». При этом, как признает эксперт, существуют серьезные вызовы: это и зависимость от импортной элементной базы, и потребность в стабильной спутниковой связи. Главный приоритет, по ее мнению, — «интеграция искусственного интеллекта и создание универсальных платформ».
Хотя Киев временно владел инициативой в 2023—2024 годах благодаря западным технологиям, Россия быстро адаптировалась, усиливая радиоэлектронную борьбу, ПВО и развернув собственные дроны. «В результате Украина практически утратила морскую боеспособность, а РФ, наращивая возможности в сфере морской роботизации, устанавливает контроль над всей акваторией Черного моря», — говорит Соколова.