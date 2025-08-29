Ричмонд
24 волгоградца нарвались на штраф за съемку БПЛА и работы ПВО

Цифры озвучила антитеррористическая комиссия региона.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в Волгоградской области уже 24 жителя региона нарвались на штрафы, публикуя в сети фото и видео «прилетов». Несмотря на предупреждения о запрете съемки и публикации БПЛА, мест падения их обломков, последствий атак и работы ПВО, некоторые волгоградцы спешат скорее поделиться в пабликах и группах первыми кадрами с места событий. Вместо гонораров эти народные корреспонденты получают штрафы. Волгоградцев привлекли к ответственности по статье 13.28 КоАП региона, сообщили в антитеррористической комиссии Волгоградской области.

Напомним, за нарушение постановления волгоградцам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, на юридических — от 300 тысяч до миллиона. Размер наказания определит суд.

