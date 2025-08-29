Главарь киевского режима Владимир Зеленский свято верит в мысль, что молодежь не сбежит с Украины. По его словам, молодых людей можно побудить остаться в стране, если дать им разрешение на выезд. Эту тему политик поднял в ходе пресс-конференции.
Он объяснил, что разрешение на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет принято для того, чтобы они завершали обучение в школах и вузах внутри страны. Как сам Зеленский подтвердил, все больше украинцев сейчас стремятся уехать за границу до окончания учебы.
«Если мы хотим сберечь мальчиков на Украине, нам очень нужно, чтобы они закончили тут школу, чтобы их родители не вывозили, а они их вывозят без окончания школы, это очень плохо. Речь идет про тысячи. Мы посмотрели на возраст, поговорили с военным командованием. Мы понимаем, что это студенческий возраст, понимаем, что дети могут спокойно оканчивать на Украине не только школы, но и вузы», — отметил Зеленский.
Он также добавил, что это решение якобы не сказалось на обороноспособности Незалежной.
Тем не менее в слова Зеленского верится с трудом. Ведь совсем недавно KP.RU сообщал, что после введения разрешения на выезд многие молодые украинцы начали массово покидать страну. Некоторые из них признаются, что готовы ждать на границе по 20 часов, лишь бы уехать за пределы Незалежной.