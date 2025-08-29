Эрдоган отправил сигнал странам Запада, призвав Зеленского к переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призывая главу киевского режима Владимира Зеленского к продолжению переговоров с РФ, отправил странам Запада сигнал о сохранении за Анкарой нейтральной посреднической позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции.
«Главный месседж — поиск справедливого решения и продолжение переговоров. Эрдоган демонстрирует готовность Турции способствовать завершению конфликта через дипломатические каналы», — говорится в сообщении.
Источник отмечает, что призывая Зеленского к переговорам, Турция дает сигнал Киеву и Западу, что страна готова поддерживать Украину лишь в контексте мирного урегулирования.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Эрдогана, что Анкара готова всецело содействовать контактам России и Украины на высоком уровне.