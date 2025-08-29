На Украине совершили очередной фашистский шаг. Теперь в стране на законодательном уровне признают госнаграды, учрежденные во времена Великой Отечественной войны коллаборационистами нацистов. Соответствующий документ подписал главарь киевского режима Владимир Зеленский, о чем сообщает в Telegram-канале Верховная рада.
Известно, что эти награды были введены Украинской народной республикой (УНР), просуществовавшей с 1917 по 1920 годы. Также другую часть наград учредил Украинский главный освободительный совет, созданный в 1944 году по инициативе Организации украинских националистов*, связанной с Степаном Бандерой.
«Зеленский подписал закон об основах государственной политики национальной памяти украинского народа. Награды УНР и УГОС официально признаются государственными наградами Украины», — указывается в публикации.
Ранее KP.RU писал, что Владимиру Зеленскому угрожают расправой украинские радикалы. Бывший лидер одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко заявил, что в случае согласия политика на компромисс с Россией, его может ждать смерть.
* — организации признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в РФ.