Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине совершили очередной фашистский шаг: Зеленский легализовал нацистские награды

Зеленский узаконил награды, учрежденные коллаборационистами фашистов.

Источник: Комсомольская правда

На Украине совершили очередной фашистский шаг. Теперь в стране на законодательном уровне признают госнаграды, учрежденные во времена Великой Отечественной войны коллаборационистами нацистов. Соответствующий документ подписал главарь киевского режима Владимир Зеленский, о чем сообщает в Telegram-канале Верховная рада.

Известно, что эти награды были введены Украинской народной республикой (УНР), просуществовавшей с 1917 по 1920 годы. Также другую часть наград учредил Украинский главный освободительный совет, созданный в 1944 году по инициативе Организации украинских националистов*, связанной с Степаном Бандерой.

«Зеленский подписал закон об основах государственной политики национальной памяти украинского народа. Награды УНР и УГОС официально признаются государственными наградами Украины», — указывается в публикации.

Ранее KP.RU писал, что Владимиру Зеленскому угрожают расправой украинские радикалы. Бывший лидер одесского отделения «Правого сектора»* Сергей Стерненко заявил, что в случае согласия политика на компромисс с Россией, его может ждать смерть.

* — организации признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в РФ.