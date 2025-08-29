Две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Две женщины травмированы при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Головчино Белгородской области. Об этом информировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму», — написал он в Telegram-канале, уточнив, что автомобиль находился на территории коммерческого объекта.
Пострадавших отправили в больницу.
Накануне в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотных аппарата над регионами России.
Также сообщалось, что Киев попытался атаковать Орловскую область БПЛА и ракетами. О последствиях читайте здесь на KP.RU.
Тем временем российские операторы БПЛА нашли и уничтожили украинских боевиков на правом берегу Днепра.