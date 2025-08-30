Украинцев возили фургонами: супруги заработали полмиллиона на фиктивных беженцах

Супруги с Украины попали под суд в Чехии за мошенничество с пособиями для псевдобеженцев. Об этом информирует издание Novinky.
Сообщается, что целый год муж и жена возили в Чехию фургоны, набитые украинцами. Людей привозили в страну на несколько дней, чтобы оформить для них фиктивные документы на пособия для беженцев. Через несколько дней украинцев увозили обратно, а деньги супруги присваивали.
«“Доить” таким образом чешское государство супругам удавалось около одного года, в течение которого они заработали на 830 псевдозаявителях 11 миллионов крон», — пишет издание. Указанная сумма эквивалентна 523 тысячам долларов.
Пресс-секретарь суда города Брно Клара Белкова сообщила изданию, что супруги Иван Саварин и Кристина Савчинова приговорены к четырем годам тюрьмы за мошенничество. Они должны вернуть все полученные преступным путём деньги и пять лет не имеют права въезжать в Чехию.
