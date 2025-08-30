Украинцев возили фургонами: супруги заработали полмиллиона на фиктивных беженцах

Сообщается, что целый год муж и жена возили в Чехию фургоны, набитые украинцами. Людей привозили в страну на несколько дней, чтобы оформить для них фиктивные документы на пособия для беженцев. Через несколько дней украинцев увозили обратно, а деньги супруги присваивали.