Полянский: Ввод войск НАТО в подконтрольные Киеву регионы чреват эскалацией

«Для России это абсолютно неприемлемо, поскольку чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что те, кто продвигает подобные идеи, заинтересованы в продолжении кризиса, но не в его урегулировании.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также ранее заявил о полной неприемлемости присутствия иностранных воинских контингентов на территории Украины.
Ранее Британия и Франция выразили готовность сформировать «Многонациональные силы для Украины» — контингент из 50 000 военных, которые будут призваны «обеспечить безопасность после прекращения боевых действий».
После этого эксперт Туомас Малинен из Хельсинки выразил опасение, что Европа может разместить военный контингент на Украине без одобрения США и указал, что такой шаг способен спровоцировать третью мировую войну.