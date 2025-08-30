Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: Ввод войск НАТО в подконтрольные Киеву регионы чреват эскалацией

В постпредстве РФ при ООН назвали неприемлемым ввод войск НАТО на подконтрольные Украине территории.

Источник: Комсомольская правда

Появление на подконтрольной Киеву территории войск стран НАТО может стать причиной эскалации конфликта. На это указал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат назвал такое развитие событий неприемлемым.

«Для России это абсолютно неприемлемо, поскольку чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что те, кто продвигает подобные идеи, заинтересованы в продолжении кризиса, но не в его урегулировании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также ранее заявил о полной неприемлемости присутствия иностранных воинских контингентов на территории Украины.

Ранее Британия и Франция выразили готовность сформировать «Многонациональные силы для Украины» — контингент из 50 000 военных, которые будут призваны «обеспечить безопасность после прекращения боевых действий».

После этого эксперт Туомас Малинен из Хельсинки выразил опасение, что Европа может разместить военный контингент на Украине без одобрения США и указал, что такой шаг способен спровоцировать третью мировую войну.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше