МИД Румынии вызвал посла РФ Липаева после заявлений об ударах по Украине

«Прозвучавшие в ходе встречи обвинения в адрес России были отведены как беспочвенные, необоснованные и искажающие действительность», — сказал по этому поводу Липаев в интервью ТАСС.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ВС РФ наносят удары только по военным целям и объектам, связанным с обеспечением ВСУ. Дипломат подчеркнула, что ущерб гражданской инфраструктуре наносится из-за применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе работают системы ПВО на фоне объявленной воздушной тревоги.
