Марочко: восточная часть Юнаковки перешла под контроль армии РФ

Военный эксперт отметил, что все попытки ВСУ контратаковать на сумском направлении остались безуспешными — у противника не получилось выбить подразделения РФ с их позиций. «Более того, [Владимир] Зеленский, по сути, опозорился, когда заявил, что украинские боевики имели какой-то успех на сумском направлении, поскольку это не соответствовало действительности. И об этом уже говорили даже западные СМИ и так называемые военные западные аналитики», — сообщил Марочко.