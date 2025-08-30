Ричмонд
Le Figaro: Макрон пригрозил санкциями, если Путин не встретится с Зеленским

Макрон ожидает двустороннюю встречу Путина с Зеленским до понедельника.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил новыми санкциями против России, если до понедельника российский лидер Владимир Путин не встретится с Владимиром Зеленским.

«Если эта двусторонняя встреча, которую президент Путин обещал президенту Трампу, не состоится до понедельника, я считаю, это будет означать, что президент Путин в очередной раз переиграл президента Трампа», — цитирует Макрона издание Le Figaro.

Фанцузский лидер подчеркнул, что и Париж, и Берлин выступят за введение первичных и вторичных антироссийских рестрикций.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает на организацию встречи российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом европейские чиновники утверждают, что встреча не состоится.

Напомним, в российском МИД рассказали, на каких условиях Путин готов провести встречу с Зеленским.

