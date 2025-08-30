Марочко: армии РФ осталось менее 2 км до Ставок в ДНР

«Сейчас у нас остается менее двух километров до населенного пункта Ставки, и это расстояние постоянно сокращается», — сказал он.
Марочко добавил, что в целом на этом участке фронта у ВС РФ отмечается «позитивная динамика» в продвижении. «Наши военнослужащие в результате рывка физически перерезали трассу Кировск (украинское название — Заречное) — Ставки, что действительно осложнит ситуацию украинских боевиков на данном участке», — сообщил военный эксперт.
16 августа Марочко сообщал ТАСС, что взятие Колодезей в ДНР позволит армии РФ начать наступление на населенный пункт Ставки, который является для противника «своеобразным форпостом», поскольку расположен на возвышенности и хорошо укреплен.