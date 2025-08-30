Украинские военнослужащие начали наносить удары по отдельным людям, в том числе и гражданским, используя как дроны, так и западные боеприпасы.
«Им не важно, в военной форме, в гражданской одежде. У них поставлена задача — убить», — цитирует РИА Новости командира отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Купол».
Купол подчеркнул, что ВСУ не экономят боеприпасы, поставляемые им Западом и могут использовать кассетные снаряды, миномётные снаряды или РСЗО против одного или двух человек.
Ранее посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник заявил о более частом применении Вооруженными силами Украины негуманного оружия против жителей Луганской Народной Республики.
Напомним, в ООН прокомментировали зверства ВСУ против мирных жителей курского села Русское Поречное.
Тем временем в городе Дзержинске в ДНР зафиксировано применение отравляющих веществ против гражданского населения со стороны ВСУ.