«Граничит с безумием»: Британский аналитик Ливен прокомментировал идею отправки миротворцев ЕС на Украину

Британский аналитик Ливен назвал безумием отправку на Украину военных ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Отправка миротворцев ЕС на Украину станет безумным поступком. Такое мнение высказал британский аналитик Анатоль Ливен.

«Сама идея развертывания таких сил граничит с безумием. Имеющихся сил совершенно недостаточно», — написал Ливен в статье для портала Unherd, добавив, что, обсуждая присутствие военного контингента ЕС на территории Украины, Запад просто пытается заблокировать мирное урегулирование конфликта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сделал новое заявление о возможном размещении западных «миротворцев» на территории Украины.

Тем временем военный эксперт Литовкин назвал популизмом план отправки 50 000 военных НАТО на Украину.

Накануне исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что появление на подконтрольной Киеву территории войск стран НАТО может стать причиной эскалации конфликта.

