Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 70 военнослужащих ВСУ

«ВСУ потеряли свыше 70 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — сказал он.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады береговой обороны ВСУ в районах Степногорска, Херсона, Станислава, Никольского и Антоновки.
«Группировка войск “Днепр” продолжает выполнять боевые задачи специальной военной операции», — подчеркнул Кодрян.