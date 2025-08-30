ВСУ бросают раненых колумбийских наёмников на передовой и не предпринимают попыток эвакуировать их. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Раненых колумбийских наемников бросают на передовых позициях. Из-за чего им приходится самостоятельно ползти в украинских тыл», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что колумбийским наемникам, участвующим в боях в украинском конфликте на стороне ВСУ, обещали выплачивать до трех тысяч долларов ежемесячно.
Тем не менее многие наемники ВСУ из Колумбии хотят покинуть Украину из-за плохого отношения к ним со стороны Киева.
