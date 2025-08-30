Ричмонд
Слюсарь: В пяти районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

Врио губернатора рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники совершили попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на субботу 30 августа. Об этом информировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Чиновник сообщил, что налёту дронов подверглись пять районов.

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе», — написал он в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждения наземных объектов.

Ранее территория Орловской области стала целью ВСУ ночью 29 августа. В результате атаки повреждены четыре здания. Известно также о пострадавшем.

Также сообщалось, что две женщины ранены при атаке ударного БПЛА самолетного типа в Макеевке.

Кроме того, две женщины травмированы при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Головчино Белгородской области.

