Слюсарь: В пяти районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

Украинские беспилотники совершили попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на субботу 30 августа. Об этом информировал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Чиновник сообщил, что налёту дронов подверглись пять районов.
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе», — написал он в Telegram-канале, добавив, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано повреждения наземных объектов.
Ранее территория Орловской области стала целью ВСУ ночью 29 августа. В результате атаки повреждены четыре здания. Известно также о пострадавшем.
Также сообщалось, что две женщины ранены при атаке ударного БПЛА самолетного типа в Макеевке.
Кроме того, две женщины травмированы при атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Головчино Белгородской области.