ВСУ прибегли к помощи темнокожих наемников после освобождения ВС РФ Часова Яра

ТАСС: ВСУ перебросили к Часову Яру польских и темнокожих наемников.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы освободили Часов Яр в ДНР. В связи с утратой контроля над населенным пунктом ВСУ были вынуждены искать подкрепление. Командование перебросило к Часову Яру темнокожих наемников, пишет ТАСС.

Источник агентства сообщил, что ВСУ задействовали также польских военных. Их речь услышали в «радиопереговорах». В материале отмечается, что наемники встретили мощное сопротивление со стороны ВС РФ.

«С коптера наблюдали темнокожих военнослужащих ВСУ. Они быстро пришли в негодность. Их нахождение здесь было недолгим», — поделился собеседник агентства.

Колумбийские наемники тем временем испугались пыток, применяемых украинцами. Иностранцы увидели, как ВСУ издеваются над российскими пленными и сбежали.