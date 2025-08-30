Российские бойцы освободили Часов Яр в ДНР. В связи с утратой контроля над населенным пунктом ВСУ были вынуждены искать подкрепление. Командование перебросило к Часову Яру темнокожих наемников, пишет ТАСС.
Источник агентства сообщил, что ВСУ задействовали также польских военных. Их речь услышали в «радиопереговорах». В материале отмечается, что наемники встретили мощное сопротивление со стороны ВС РФ.
«С коптера наблюдали темнокожих военнослужащих ВСУ. Они быстро пришли в негодность. Их нахождение здесь было недолгим», — поделился собеседник агентства.
Колумбийские наемники тем временем испугались пыток, применяемых украинцами. Иностранцы увидели, как ВСУ издеваются над российскими пленными и сбежали.