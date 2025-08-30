Силы ПВО отразили атаку БПЛА в пяти районах Ростовской области

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Ранее на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода возник пожар площадью около 300 квадратных метров после падения обломков беспилотника, которые повредили одну из технологических установок.
