Силы ПВО отразили атаку БПЛА в пяти районах Ростовской области

Системы ПВО ликвидировали беспилотники в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Ранее на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода возник пожар площадью около 300 квадратных метров после падения обломков беспилотника, которые повредили одну из технологических установок.

