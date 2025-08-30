Девять из десяти пропадают без вести: что происходит с штурмовиками ВСУ на Харьковском направлении

Девять из десяти украинских военнослужащих, оказавшихся в составе вновь сформированных штурмовых групп на Харьковском направлении, пропадают без вести. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Речь идёт о штурмовых группах, сформированных из личного состава 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады.
«В 90% случаев такие “командировки” заканчиваются для них статусом “пропал без вести”», — сказано в публикации.
Напомним, Украина за СВО потеряла больше 1,7 млн военных погибшими и пропавшими без вести.
