Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники попытались атаковать Сызрань 30 августа

Беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани.

Утром в субботу, 30 августа 2025 года, украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, 28 августа беспилотники атаковали Самару. Тогда был сбит 21 вражеский БПЛА благодаря работе ПВО и сотрудников спецслужб.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше