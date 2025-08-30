Беспилотники попытались атаковать Сызрань 30 августа

Утром в субботу, 30 августа 2025 года, украинские беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Напомним, 28 августа беспилотники атаковали Самару. Тогда был сбит 21 вражеский БПЛА благодаря работе ПВО и сотрудников спецслужб.
