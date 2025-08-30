45 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

«В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 29 августа до 7:00 мск 30 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
30 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 15 — над Крымом. Также 13 БПЛА сбили над Ростовской областью, 11 — над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному — над Тульской и Курской областями.