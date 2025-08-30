Ричмонд
Минобороны: за ночь над территорией РФ сбиты 86 украинских БПЛА

В Минобороны отчитались о работе ПВО за ночь с 29 на 30 августа.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую ночь над российскими регионами было уничтожено 86 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру в разных регионах России. Так, например, в Краснодарском крае обломки беспилотников стали причиной возгорания на НПЗ в столице региона. Также пострадало несколько частных домов, о пострадавших людях не сообщается.

В Самарской области украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие. Российское ПВО предотвратило атаку.

