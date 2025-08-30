Ричмонд
11 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края

Над Кубанью сбили 11 БПЛА.

В ночь на 30 августа над Краснодарским краем перехватили 11 беспилотников, еще 30 БПЛА — над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В общем количестве в ночь на 30 августа над регионами страны перехвачено 86 украинских БПЛА», — сообщили в ведомстве.

От падения обломков дронов в Краснодаре загорелся НПЗ. Кроме того, в Адыгее пострадали несколько частных домов и производственный цех.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше