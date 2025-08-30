Иностранный наемник оказался в одиночестве после того, как боевики ВСУ бросили его в населенном пункте Запорожское Днепропетровской области. В течение двух часов он вел бой, пока у него не закончились боеприпасы. Об этом рассказал снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Морячок».
«Вот когда крайний штурм у пацанов был, был один такой наемник, получается. Вот он два часа давал сопротивление, когда у него закончился БК (боекомплект — ред.), ему никто не помог, ничто», — рассказал российский военнослужащий в интервью изданию РИА Новости.
Отмечается, что иностранный наемник был командиром своего подразделения, которое состояло из мобилизованных солдат ВСУ. Но в бою оказалось, что украинские боевики не смогли сражаться, и поэтому сбежали, оставив своего «побратима» на верную смерть.
Нужно отметить, что в рядах ВСУ сейчас царит паника. Украинцы не хотят погибать за интересы Запада и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, ВСУ не хватает живой силы и боеприпасов.