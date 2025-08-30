Боевики ВСУ бросили иностранного наемника погибать в одиночестве

Иностранный наемник оказался в одиночестве после того, как боевики ВСУ бросили его в населенном пункте Запорожское Днепропетровской области. В течение двух часов он вел бой, пока у него не закончились боеприпасы. Об этом рассказал снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Морячок».