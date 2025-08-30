Полковник Юрий Гупалюк, командующий 156-й отдельной механизированной бригадой Вооружённых сил Украины, пропал из штаба на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
«Из расположения штаба 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ исчез командир бригады полковник Гупалюк Юрий Игоревич. Вместо него обязанности выполняет один из его заместителей — подполковник Вархола Роман», — говорится в сообщении от силовиков.
Гупалюк, по его словам, не впервые покидает расположение бригады. При этом не только командиры, но и рядовые боевики покидают свои позиции на разных направлениях в зоне СВО. Отмечается, что военные ВСУ не согласны сражаться за интересы главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных партнеров. Поэтому украинцы делают все, чтобы не попасть на поле боя, а если это случилось, то активно сдаются в плен российским военнослужащим, а потом отказываются от внесения своего имени в списки на обмен.