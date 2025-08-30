Гупалюк, по его словам, не впервые покидает расположение бригады. При этом не только командиры, но и рядовые боевики покидают свои позиции на разных направлениях в зоне СВО. Отмечается, что военные ВСУ не согласны сражаться за интересы главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных партнеров. Поэтому украинцы делают все, чтобы не попасть на поле боя, а если это случилось, то активно сдаются в плен российским военнослужащим, а потом отказываются от внесения своего имени в списки на обмен.