В Ростовской области перехватили 13 украинских беспилотников

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», — сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 21:00 29 августа до 7:00 30 августа по московскому времени.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше