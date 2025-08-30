ТАСС: Украина перебросила испанцев на границу ДНР и Днепропетровской области

Согласно информации, полученной от силовых структур, это уже не первый случай, когда на данный участок перебрасываются иностранные подразделения. При этом европейские лидеры все чаще говорят о готовности направить своих кадровых военных в зону проведения СВО. В МИД РФ уже отреагировали на эти оголтелые заявления. Там отметили, что это приведет к эскалации конфликта, ведь для российских военных иностранные солдаты будут законной целью.