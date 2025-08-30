ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР

«В результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в освобождении участвовали подразделения российской группировки войск «Восток».
Кроме того, в ходе операций подразделения нанесли поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны.
По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих. Также на этом направлении уничтожены две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе западного производства. Кроме того, был уничтожен склад припасов.
Минобороны 22 августа сообщило, что Российская армия освободила населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в ДНР. Кроме того, на этом направлении было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ. Позднее Минобороны опубликовало кадры освобождения Катериновки.