ВС РФ освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих. Также на этом направлении уничтожены две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе западного производства. Кроме того, был уничтожен склад припасов.