«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке военного ведомства.
ВС России нанесли удар по предприятиям ракетной промышленности на Украине
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ.