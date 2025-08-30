Ричмонд
Мэр Краснодара Наумов пообещал помочь жителям поврежденных при атаке БПЛА домов

Специалисты продолжают обследовать территории.

Источник: Евгений Наумов / krd.ru

В Краснодаре после ночной атаки на нефтеперерабатывающий завод специалисты начали обследование домов на улице Индустриальной.

В результате инцидента повреждено 24 окна, и местным жителям будет оказана необходимая помощь в кратчайшие сроки, сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

По информации Наумова, на территории завода продолжаются работы по устранению последствий пожара. Глава города выразил благодарность всем, кто участвует в ликвидации последствий атаки беспилотников.

«Самое главное, что пострадавших нет», — отметил Евгений Наумов.

Напомним, пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошёл из-за падения обломков дрона. Возгорание ликвидировали, и Центр озеленения и экологии подтвердил отсутствие загрязнений окружающей среды после происшествия.

