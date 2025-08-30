Мэрия показала фото торгового центра после атаки БПЛА в Краснодаре

После атаки БПЛА взрывной волной повредило обшивку в торговом центре Краснодара. Мэрия показала фото последствий. В городском департаменте торговли и услуг сообщили, что 30 августа ТРК «Сити Центр» работать не будет.
В настоящее время территория огорожена, ведутся восстановительные работы, прилегающую территорию также приводят в порядок.
Ранее сообщалось, что обломки дрона упали на НПЗ. Яблоновский мост перекрывали. Рядом, на улице Индустриальной, в жилых домах выбило окна.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше