Мэрия показала фото торгового центра после атаки БПЛА в Краснодаре

Торговый центр пострадал от прилета беспилотников в Краснодаре.

После атаки БПЛА взрывной волной повредило обшивку в торговом центре Краснодара. Мэрия показала фото последствий. В городском департаменте торговли и услуг сообщили, что 30 августа ТРК «Сити Центр» работать не будет.

В настоящее время территория огорожена, ведутся восстановительные работы, прилегающую территорию также приводят в порядок.

Ранее сообщалось, что обломки дрона упали на НПЗ. Яблоновский мост перекрывали. Рядом, на улице Индустриальной, в жилых домах выбило окна.

