Рогов: ВС России нанесли удар по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье

Ранее украинские СМИ сообщили, что минувшей ночью в Запорожье прозвучала серия взрывов.
«Ударом разрушен 34-й цех завода “Мотор Сич”, где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ», — сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, также нанесен удар по подстанции «Запорожская», которая обеспечивали электричеством ряд заводов города, используемых ВСУ для производства военной продукции.
«Выведены из строя несколько трансформаторов и сопутствующие оборудование», — сказал Рогов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.