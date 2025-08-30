ВС России 28 августа поразили три украинские авиабазы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские Вооружённые силы 28 августа поразили киевские предприятия по производству комплектующих для ракет «Сапсан» и беспилотников, а также авиабазы Староконстантинов, Васильков и Коломыя, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов.