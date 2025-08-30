Оперштаб: Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде

Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде. Об этом информирует оперативный штаб этой приграничной российской области.
«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Сообщается, что из-за детонации повреждения получил фасад здания.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 49 населенным пунктам в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 97 беспилотников и 34 боеприпаса. В результате атак один человек погиб еще семеро получили ранения.
Также сообщалось, что в девяти муниципалитетах Белгородской области 52 населенных пункта подверглись атакам ВСУ 27 августа.
Кроме того, две женщины были ранены от удара дрона ВСУ в Головчино Белгородской области.