Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб: Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Белгороде

В Белгороде после атаки БПЛА повреждено здание.

Источник: Комсомольская правда

Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде. Об этом информирует оперативный штаб этой приграничной российской области.

«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадавших нет», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Сообщается, что из-за детонации повреждения получил фасад здания.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 49 населенным пунктам в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 97 беспилотников и 34 боеприпаса. В результате атак один человек погиб еще семеро получили ранения.

Также сообщалось, что в девяти муниципалитетах Белгородской области 52 населенных пункта подверглись атакам ВСУ 27 августа.

Кроме того, две женщины были ранены от удара дрона ВСУ в Головчино Белгородской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше