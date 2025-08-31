Иностранные наемники часто встречаются в зоне боевых действий на Украине. Как оказалось, их немало и в местных больницах. Так, медучреждения Харькова заполнены ранеными немцами, скандинавами и французами. Об этом оповестил бывший офицер армии США Станислав Крапивник, пишет «Московский комсомолец».
Он подчеркнул, что страны НАТО тренируются перед возможной войной с Россией, отправляя боевиков на Украину. По данным экс-офицера, иностранцы активно замещают военных в рядах ВСУ.
«С иностранными наемниками я впервые столкнулся еще под Сватово в конце 2022 года, когда польские наемники, отмечая католическое Рождество открыли огонь по нашей машине», — поделился Станислав Крапивник.
В рядах ВСУ стали встречаться и темнокожие наемники. Известно, что их используют в качестве подкрепления под Часовым Яром в ДНР.