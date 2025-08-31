Иностранные наемники часто встречаются в зоне боевых действий на Украине. Как оказалось, их немало и в местных больницах. Так, медучреждения Харькова заполнены ранеными немцами, скандинавами и французами. Об этом оповестил бывший офицер армии США Станислав Крапивник, пишет «Московский комсомолец».