Марочко: Киев атакует у Серебрянки для контроля над Кременскими лесами

«В районе Серебрянки уже на протяжении длительного времени идут очень тяжелые боестолкновения. Противник здесь постоянно пытается контратаковать, поскольку значимость Серебрянки для Киева очень большая: Серебрянка позволяла контролировать часть Кременских лесов, то есть осуществлять снабжение, проводить другие мероприятия», — сказал он.
Марочко уточнил, что, терпя поражения в Серебрянке, ВСУ утратили контроль над обширными территориями в Кременском лесу. «Естественно, они до сих пор пытаются возвратить позиции, но наши военнослужащие стойко продолжают отбивать накаты со стороны врага и противодействовать диверсионно-разведывательным группам, которые работают в данном районе», — подчеркнул собеседник агентства.
20 августа Марочко сообщал ТАСС, что армия РФ выдавила украинские войска из восточной части Серебрянки, под контроль российских сил перешло порядка 60% населенного пункта. Позже военный эксперт информировал, что ВС РФ выдавливают противника из Кременских лесов, Киев контролирует менее 20% данной местности.