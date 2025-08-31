Марочко: Киев атакует у Серебрянки для контроля над Кременскими лесами

Марочко уточнил, что, терпя поражения в Серебрянке, ВСУ утратили контроль над обширными территориями в Кременском лесу. «Естественно, они до сих пор пытаются возвратить позиции, но наши военнослужащие стойко продолжают отбивать накаты со стороны врага и противодействовать диверсионно-разведывательным группам, которые работают в данном районе», — подчеркнул собеседник агентства.