«РВ» показала кадры засады и уничтожения бронетехники ВСУ в Красноармейске

Видеозапись с моментом уничтожения в ДНР бронетехники ВСУ, которая проезжает по заминированному участку дороги, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).
Уточняется, что кадры были сняты в Красноармейске (украинское название — Покровск). В публикации утверждается, что в ролике показана боевая работа 506-го полка ВС РФ.
«Бойцы 506-го полка группировки войск “Центр” минируют пути подхода техники ВСУ и уничтожают её», — говорится в сообщении.
Напомним, 27 августа военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские войска прорвались к району высоток на юге Красноармейска. Бойцам ВС РФ удалось закрепиться в некоторых зданиях.