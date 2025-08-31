В то же время депутат Государственной думы РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что угрозы Зеленского в адрес Венгрии стали первым тревожным сигналом для стран Запада, показав, что терроризм не знает границ, а зло, которое поддерживал Запад, теперь возвращается к нему.