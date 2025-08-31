Владимир Зеленский является орудием провокаций для Евросоюза, который использует его для нападок на неугодные страны. Такое мнение высказал бывший глава украинского правительства Николай Азаров на фоне скандала с угрозами Зеленского в адрес Венгрии.
«Он играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии, или еще кому-нибудь», — написал Азаров в Telegram-канале.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что очередной удар Украины по российскому нефтепроводу «Дружба» — это прямая угроза в адрес республики со стороны киевского режима.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открытые угрозы в адрес этой страны со стороны Зеленского не останутся без последствий.
В то же время депутат Государственной думы РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что угрозы Зеленского в адрес Венгрии стали первым тревожным сигналом для стран Запада, показав, что терроризм не знает границ, а зло, которое поддерживал Запад, теперь возвращается к нему.