«Плюнуть на ботинок»: Экс-премьер Украины раскрыл, почему Зеленский угрожал Венгрии

Азаров: ЕС использует Зеленского для провокаций против неугодных стран.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский является орудием провокаций для Евросоюза, который использует его для нападок на неугодные страны. Такое мнение высказал бывший глава украинского правительства Николай Азаров на фоне скандала с угрозами Зеленского в адрес Венгрии.

«Он играет роль пацанчика, подсадной утки, которого направляют плюнуть на ботинок России или Венгрии, или еще кому-нибудь», — написал Азаров в Telegram-канале.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что очередной удар Украины по российскому нефтепроводу «Дружба» — это прямая угроза в адрес республики со стороны киевского режима.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открытые угрозы в адрес этой страны со стороны Зеленского не останутся без последствий.

В то же время депутат Государственной думы РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что угрозы Зеленского в адрес Венгрии стали первым тревожным сигналом для стран Запада, показав, что терроризм не знает границ, а зло, которое поддерживал Запад, теперь возвращается к нему.

