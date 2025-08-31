Марочко: ВС РФ контролируют более 30 км границы ДНР после взятия Камышевахи

В целом, отметил Марочко, силы РФ также продолжают плавно продвигаться вдоль границы ДНР на стыке с Запорожской областью. «Также выше идут очень активные боевые действия. Это уже краснолиманское направление, где мы поднимаемся на север точно так же вдоль участка государственной границы Донецкой Народной Республики», — добавил он.