ВС РФ взяли под контроль еще 30 км границы ДНР на стыке с Днепропетровской областью

В субботу, 30 августа, бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР. Теперь военные упрочили позиции у Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью. ВС РФ взяли под контроль более 30 километров границы, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.
Спикер указал также на продвижение войск вдоль границы ДНР на стыке с Запорожской областью. По его словам, на краснолиманском направлении идут активные боевые действия.
«Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР. Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе», — уточнил Андрей Марочко.
Он поделился и сведениями об успехах ВС РФ в Луганской Народной Республике. Бойцы привезли новые трофеи в виде стрелкового оружия натовского производства.