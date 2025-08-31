Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ взяли под контроль еще 30 км границы ДНР на стыке с Днепропетровской областью

Марочко рассказал о переходе более 30 км границы ДНР к РФ со взятием Камышевахи.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 30 августа, бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР. Теперь военные упрочили позиции у Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью. ВС РФ взяли под контроль более 30 километров границы, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.

Спикер указал также на продвижение войск вдоль границы ДНР на стыке с Запорожской областью. По его словам, на краснолиманском направлении идут активные боевые действия.

«Камышеваха был последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР. Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе», — уточнил Андрей Марочко.

Он поделился и сведениями об успехах ВС РФ в Луганской Народной Республике. Бойцы привезли новые трофеи в виде стрелкового оружия натовского производства.