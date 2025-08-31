ВС РФ взяли под контроль еще 30 км границы ДНР на стыке с Днепропетровской областью

В субботу, 30 августа, бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Камышеваха в ДНР. Теперь военные упрочили позиции у Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью. ВС РФ взяли под контроль более 30 километров границы, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.