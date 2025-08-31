Украинские ТЦК платят гражданским за ловлю уклонистов от мобилизации

Украинские ТЦК (структура, аналогичная военкомату) начали привлекать гражданских к ловле тех, кто прячется от мобилизации. За пойманных людей такой помощник получает денежное вознаграждение и бронь от мобилизации. Подобная практика уже осуществляется в Харькове, Одессе и Кривом Роге, информирует РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Молодые спортивные парни, вежливые, завязывают разговор и потихоньку у бабушек выясняют, где живут мужики, которые прячутся от мобилизации. Или гуляют по ТЦ, берут кого-то под наблюдение, потом идет созвон по телефону и внезапно перед человеком возникают несколько тцкашников», — рассказал Лебедев.
Тем временем на Украине растёт сопротивление мобилизации, люди пытаются отбить мобилизованных у сотрудников ТЦК и выходят на протесты.
При этом в Минобороны Украины признали, что принудительная мобилизация в ВСУ составляет 10% случаев.