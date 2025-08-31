Украинские ТЦК платят гражданским за ловлю уклонистов от мобилизации

Украинские ТЦК (структура, аналогичная военкомату) начали привлекать гражданских к ловле тех, кто прячется от мобилизации. За пойманных людей такой помощник получает денежное вознаграждение и бронь от мобилизации. Подобная практика уже осуществляется в Харькове, Одессе и Кривом Роге, информирует РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.