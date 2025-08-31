Ричмонд
Военврач Питер: ВСУ применяют запрещённые самораскрывающиеся пули

Украинские военные стреляют пулями, наносящими повышенные повреждения.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные в ходе боевых действий используют боеприпасы, наносящие повышенные повреждения внутренним органам и становящиеся причиной болевого шока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным «Питер». Речь идёт о самораскрывающихся пулях, запрещённых Женевской конвенцией.

«Встречались такие ранящие элементы, которые запрещены Женевской конвенцией, это самораскрывающаяся пуля. На ней заведомо сделаны насечки… И раскрывается как розочка, нанося повреждения. Большее повреждение тканей и структур, которые находятся на глубине», — рассказал военврач.

Ранее ВСУ уличили в применении негуманного оружия против мирных жителей. Поражающие элементы этих боеприпасов не видно даже на рентгене. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что ВСУ применяют запрещенные законами войны методы.