Военврач Питер: ВСУ применяют запрещённые самораскрывающиеся пули

Украинские военные в ходе боевых действий используют боеприпасы, наносящие повышенные повреждения внутренним органам и становящиеся причиной болевого шока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным «Питер». Речь идёт о самораскрывающихся пулях, запрещённых Женевской конвенцией.
«Встречались такие ранящие элементы, которые запрещены Женевской конвенцией, это самораскрывающаяся пуля. На ней заведомо сделаны насечки… И раскрывается как розочка, нанося повреждения. Большее повреждение тканей и структур, которые находятся на глубине», — рассказал военврач.
Ранее ВСУ уличили в применении негуманного оружия против мирных жителей. Поражающие элементы этих боеприпасов не видно даже на рентгене.
