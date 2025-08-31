Украина привлекает гражданских лиц к поиску тех, кто избегает мобилизации

ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) привлекает гражданских лиц к поимке людей, которые скрываются от мобилизации, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, за каждого выявленного человека киевский режим предлагает бронь от военной службы и денежное вознаграждение.
«Под присмотром у этих добровольных помощников парковки, рынки, остановки общественного транспорта. Они приезжают с ТЦК во дворы многоэтажек, заранее зная, в какие квартиры идти. Звонят в дверь, рассказывают, что они новые соседи и их топит, а рядом с ними, вне поля зрения дверного глазка, стоят тцкашники», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
Координатор подполья уточнил, что такая практика распространяется по всей Украине. Он отметил, что, согласно рассказам украинских граждан, чаще всего подобной деятельностью занимаются представители криминального мира.
Лебедев подчеркнул, что указанные действия гражданских лиц незаконны. Координатор добавил, что лицами, которые оказывают содействие ТЦК, движет только корысть.
Напомним, в начале августа газета Financial Times написала, что применение насильственных методов при проведении мобилизации на Украине вызывает растущее недовольство со стороны населения. Журналисты также привели данные опроса, согласно которому большинство украинцев считают несправедливыми мероприятия по принудительному призыву в ВСУ.