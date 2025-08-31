Украина привлекает гражданских лиц к поиску тех, кто избегает мобилизации

«Под присмотром у этих добровольных помощников парковки, рынки, остановки общественного транспорта. Они приезжают с ТЦК во дворы многоэтажек, заранее зная, в какие квартиры идти. Звонят в дверь, рассказывают, что они новые соседи и их топит, а рядом с ними, вне поля зрения дверного глазка, стоят тцкашники», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.