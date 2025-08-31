Ричмонд
Слюсарь: В двух районах Ростовской области уничтожены беспилотники

Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку украинских военных атаковать объекты на территории Ростовской области при помощи беспилотников в ночь на воскресенье 31 августа. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском и Миллеровском районе. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», — написал чиновник в Telegram-канале.

Тем временем украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде. Об этом информирует оперативный штаб этой приграничной российской области. Сообщается, что обошлось без пострадавших, здание получило незначительные повреждения.

Также сообщалось, что Херсонская область вечером 30 августа подверглась атаке БПЛА. Под удар попал депутат совета Алешкинского округа Алексей Зоголь, его контузило.

