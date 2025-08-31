Доходы украинских телефонных мошенников упали

«У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы», — сказал подпольщик агентству, добавив, что, по его данным, украинских телефонных мошенников, специализирующихся на похищении денег у россиян, курирует служба безопасности Украины (СБУ).