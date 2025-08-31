Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доходы украинских телефонных мошенников упали

В одесском подполье рассказали, что украинских телефонных мошенников курирует СБУ.

Источник: Комсомольская правда

Доходы украинских мошенников, которые крадут у россиян деньги при помощи различных телефонных схем, резко упали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя подпольного движения Stop Grave, которое действует в Одессе.

«У них сейчас упали доходы, сотрудники работают в две смены круглосуточно. Все подстраиваются под вашу страну, от Камчатки до Москвы», — сказал подпольщик агентству, добавив, что, по его данным, украинских телефонных мошенников, специализирующихся на похищении денег у россиян, курирует служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее одесские подпольщики рассказали, что украинские телефонные мошенники, специализирующиеся на обмане россиян, применяют психологические техники для установления доверительного контакта с жертвами.

При этом сами сотрудники колл-центров украинских аферистов жалуются на невыносимые условия работы.