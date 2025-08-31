ТАСС: в России научились управлять несколькими FPV-дронами одним оператором

«В зоне СВО уже применяется технология, разработанная московскими специалистами, которая позволяет одному оператору управлять несколькими FPV-дронами. Технология реализована на дронах “Бумеранг-10”. ИИ позволяет переключать управление в ходе полета с одного беспилотника на другие, при этом БПЛА летят в режиме круиз-контроля — медленно, спокойно, берегут батарею. Таким образом российские войска могут поражать цели непрерывно, буквально не давая противнику поднять голову и прийти в себя. Если при этом работает не один оператор, а, к примеру, три оператора одновременно, то огневые возможности увеличиваются в разы», — сообщил собеседник агентства.